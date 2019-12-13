اخبار العالم / اخبار العراق

بعد مرور 20 دقيقة داخل الغسالة... قطة تنجو بأعجوبة!

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

ساهمت بريطانية تقيم بمدينة في نجاة قطتها بنقلها سريعا إلى عيادة بيطري استخدم جهاز إنعاش القلب لإنقاذ حياتها بعد أن ظلت لمدة عشرين دقيقة داخل غسالة ملابس في حالة دوران.
وقالت صحيفة ديلي ميل إن السيدة وضعت ملابس عديدة داخل الغسالة ثم شغلتها دون أن تتفطن إلى وجود القطة داخلها، قبل أن تسمع بعد عشرين دقيقة مواءها الشديد وتكتشف أن القطة داخل الغسالة.

وسارعت السيدة بوقف تشغيل الآلة وفتحت بابها لإنقاذ القطة المسكينة التي قفزت إلى الخارج رغم حالة الدوار التي كانت عليها، واضطرت لنقلها إلى طبيب بيطري حيث خضعت لحصة علاج باستخدام جهاز إنعاش القلب على امتداد ليلة كاملة.



وعادت القطة بعد تعافيها من عيادة الطبيب وواصلت الحياة مع صاحبتها التي تقول "أبلغني الطبيب البيطري أنه لم يشاهد على امتداد مسيرته المهنية حادثا مماثلا لما تعرضت له القطة.. لقد نجت بأعجوبة من الموت".

وظلت صاحبة القطة منذ الحادث تتفقد الغسالة وتتثبت من محتوياتها قبل تشغيلها أو استخدامها في غسل الملابس أو تجفيفها.

ExtImage-10340-941032768.jpg
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بعد مرور 20 دقيقة داخل الغسالة... قطة تنجو بأعجوبة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا