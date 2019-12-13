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ساهمت بريطانية تقيم بمدينة ليفربول في نجاة قطتها بنقلها سريعا إلى عيادة بيطري استخدم جهاز إنعاش القلب لإنقاذ حياتها بعد أن ظلت لمدة عشرين دقيقة داخل غسالة ملابس في حالة دوران.
وسارعت السيدة بوقف تشغيل الآلة وفتحت بابها لإنقاذ القطة المسكينة التي قفزت إلى الخارج رغم حالة الدوار التي كانت عليها، واضطرت لنقلها إلى طبيب بيطري حيث خضعت لحصة علاج باستخدام جهاز إنعاش القلب على امتداد ليلة كاملة.
وعادت القطة بعد تعافيها من عيادة الطبيب وواصلت الحياة مع صاحبتها التي تقول "أبلغني الطبيب البيطري أنه لم يشاهد على امتداد مسيرته المهنية حادثا مماثلا لما تعرضت له القطة.. لقد نجت بأعجوبة من الموت".
وظلت صاحبة القطة منذ الحادث تتفقد الغسالة وتتثبت من محتوياتها قبل تشغيلها أو استخدامها في غسل الملابس أو تجفيفها.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد مرور 20 دقيقة داخل الغسالة... قطة تنجو بأعجوبة! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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