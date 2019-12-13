حقوق الانسان النيابية: لايوجد اي قتلى بين المتظاهرين في حادثة الوثبة

أكدت لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب، اليوم الجمعة، أنه لايوجد اي قتلى بين المتظاهرين في حادثة الوثبة، فيما شددت على وقوفها مع سيادة القانون وحفظ البلاد من "الفوضى العارمة".
واضافت، "تبين لنا عدم وجود اي قتلى بين المتظاهرين لذا اقتصى التنويه".
ودعت اللجنة "القضاء والقوات الامنية الى ملاحقة الجناة وانزال القصاص العادل بمرتكبي هذه الجريمة البشعة"، مؤكدة "وقوفها مع سيادة القانون وحفظ اليلاد من الفوضى العارمة والتي ستحرق الاخضر واليابس".
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