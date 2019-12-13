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اندلاع حريق بمستشفى الحسين العام في كربلاء

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أفاد مصدر أمني، الجمعة، باندلاع حريق داخل مستشفى الحسين العام في كربلاء.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقا اندلع، اليوم، في إحد مباني مستشفى الحسيني العام في كربلاء".

واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "فرق الدفاع المدني توجهت لمكان الحريق لاخماده".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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