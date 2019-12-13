اندلاع حريق بمستشفى الحسين العام في كربلاء

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "حريقا اندلع، اليوم، في إحد مباني مستشفى الحسيني العام في كربلاء".

واضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن "فرق الدفاع المدني توجهت لمكان الحريق لاخماده".