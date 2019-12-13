اخبار العالم / اخبار العراق

القبض على شبكة متخصصة ببيع وترويج المخدرات في الموصل

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على شبكة مكونة من سبعة اشخاص متخصصة ببيع وترويج المخدرات في مناطق متفرقة بمدينة الموصل.
وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365، إن مديرية مكافحة المخدرات التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناءً على معلومات دقيقة وبعد اخذ موافقات قاضي التحقيق المختص تمكنت من القاء القبض على شبكة تتكون من سبعة متهمين متخصصة ببيع وترويج الحبوب المخدرة والمؤثرات العقلية، مشيرة الى ضبط بحوزتهم ١٠٢٩ الف وتسعة وعشرون حبة مخدرة مع خمسة امبولات صفراء اللون و ٢٢ قنينة زجاجية تحتوي مواد طبية.

وأوضح بيان الداخلية، أن هذه الحبوب كانت مخفية بحوزتهم وداخل دورهم، مؤكدا اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتوقيفهم وفق المادة  ٢٨ \ ١ من قانون المخدرات العراقي.

وبحسب البيان، فقد تم القبض عليهم في مناطق واحياء الكرامة وسومر وتل الرمان في الجانب الايسر والايمن لمدينة الموصل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على شبكة متخصصة ببيع وترويج المخدرات في الموصل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا