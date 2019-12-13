القبض على شبكة متخصصة ببيع وترويج المخدرات في الموصل

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على شبكة مكونة من سبعة اشخاص متخصصة ببيع وترويج المخدرات في مناطق متفرقة بمدينة الموصل.
وأوضح بيان الداخلية، أن هذه الحبوب كانت مخفية بحوزتهم وداخل دورهم، مؤكدا اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتوقيفهم وفق المادة ٢٨ \ ١ من قانون المخدرات العراقي.
وبحسب البيان، فقد تم القبض عليهم في مناطق واحياء الكرامة وسومر وتل الرمان في الجانب الايسر والايمن لمدينة الموصل.
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