فوز عبد المجيد تبون بمنصب رئيس الجزائر بنسبة 58%

وقال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي إن تبون حصل على أكبر عدد من الأصوات بنسبة تقدر بـ 58.15 في المئة من الأصوات، وحصل تبون على 4 ملايين و945 أف و 116 صوت في هذه الانتخابات، وتعني هذه الأرقام حسم نتيجة الانتخابات لصالح تبون دون الحاجة إلى دورة ثانية.وأضاف شرفي أن عدد الناخبين المشاركين في التصويت بلغ 24 مليون 474 ألف و 161 مسجل، منهم 914 ألف و 308 من الجالية في الخارج.

وبلغت نسبة التصويت داخل الوطن 41.13 في المئة أي ما يعادل 9 ملايين 747 ألف ناخب، فيما بلغت النسبة الإجمالية للمشاركة 39.83 في المئة.

وقال شرفي إن "المواطنين عبروا عن رأيهم خلال الانتخابات بكل حرية وديمقراطية"، مشيرا إلى أن "البلاد تدخل عهدا جديدا لتجسيد الديمقراطية والشفافية لتحقيق الإرادة الشعبية".