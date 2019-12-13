فوز عبد المجيد تبون بمنصب رئيس الجزائر بنسبة 58%

أعلنت السلطة المستقلة للانتخابات في الجزائر، الجمعة، عن فوز رئيس الوزراء السابق عبد المجيد تبون بانتخابات الرئاسة التي أجريت الخميس بعد حصوله على 58 في المئة من الأصوات، وذلك وفقا لنتائج أولية.
وأضاف شرفي أن عدد الناخبين المشاركين في التصويت بلغ 24 مليون 474 ألف و 161 مسجل، منهم 914 ألف و 308 من الجالية في الخارج.
وبلغت نسبة التصويت داخل الوطن 41.13 في المئة أي ما يعادل 9 ملايين 747 ألف ناخب، فيما بلغت النسبة الإجمالية للمشاركة 39.83 في المئة.
وقال شرفي إن "المواطنين عبروا عن رأيهم خلال الانتخابات بكل حرية وديمقراطية"، مشيرا إلى أن "البلاد تدخل عهدا جديدا لتجسيد الديمقراطية والشفافية لتحقيق الإرادة الشعبية".
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