القبض على عصابة سطو مسلح واغتيالات واستهداف القوات الأمنية داخل كركوك

أعلنت مديرية الشؤون الداخلية والأمن في محافظة كركوك، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على عصابة سطو مسلح واغتيالات واستهداف القوات الأمنية داخل المحافظة .

وقالت الشؤون الداخلية والأمن في كركوك في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إنه "تم رصد أشخاص ممن يبعثون مظهر الشك والريبة وأثناء الاستفسار منهم عن هوياتهم الثبوتية حاولوا الفرار وتمت مطاردتهم في داخل الأفرع والازقة وتم القبض عليهم وهم كل من ( س،ع،م ) و ( غ، هـ ، أ ) و ( م،م،م ) و( س،أ،ع )و ( ع،ف،ح ) و ( ن،أم)".



وأوضح البيان أنه "تم ضبط بحوزتهم أسلحة متوسطة ورمانات يدويه عدد ( ٢ ) وقنبله يدوية غازية حرارية عدد ( ١ ) وحربة وجعبة عسكرية ومقص حديدي يستخدم ( لكسر الأقفال والأصفاد الحديدية ) وأنبولات ملوثة بالمواد المخدرة"، مشيرا الى أنه "تم الاعتراف من قبلهم أيضآ على حادث أغتيال احد الموظفين البارزين في مدينة كركوك وضرب القوات الأمنية ( لواء ٦١ ) بواسطة الرمانات اليدوية".