القبض على عصابة سطو مسلح واغتيالات واستهداف القوات الأمنية داخل كركوك

أعلنت مديرية الشؤون الداخلية والأمن في محافظة كركوك، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على عصابة سطو مسلح واغتيالات واستهداف القوات الأمنية داخل المحافظة .
وأوضح البيان أنه "تم ضبط بحوزتهم أسلحة متوسطة ورمانات يدويه عدد ( ٢ ) وقنبله يدوية غازية حرارية عدد ( ١ ) وحربة وجعبة عسكرية ومقص حديدي يستخدم ( لكسر الأقفال والأصفاد الحديدية ) وأنبولات ملوثة بالمواد المخدرة"، مشيرا الى أنه "تم الاعتراف من قبلهم أيضآ على حادث أغتيال احد الموظفين البارزين في مدينة كركوك وضرب القوات الأمنية ( لواء ٦١ ) بواسطة الرمانات اليدوية".
وتابع البيان أنه "تم عرض الموضوع أمام أنظار قاضي التحقيق فقرر فرد قضايا تحقيقية بحقهم وفق أحكام المواد ( ٤٠٦ ق.ع ) و ( ٤٤٢ ق.ع ) و ( ٤٤٦ ق.ع ) و ( ٢٣١ ق.ع ) و ( ٢٤ / ثالثآ من قانون الاسلحة ) و ( ٢٨ من قانون المخدرات ) وما زالت التحقيقات جارية لينالوا جزائهم العادل" .
ولفت البيان الى أن عملية القاء القبض تمت "حسب توجيهات مدير عام الشؤون الداخلية والامن العميد حسن عبد فزيع ألغنامي وبأشراف مباشر من قبل مدير الشؤون الداخلية في كركوك العميد سنان جميل البياتي ومن خلال انتشار مفارزنا داخل مدينة كركوك ونصب الكمائن في عدة مناطق".
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