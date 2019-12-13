علاوي يحمل الاجهزة الامنية المسؤولية لحادثتي الوثبة والسنك

حمل زعيم ائتلاف الوطنية اياد علاوي، اليوم الجمعة، الاجهزة الامنية المسؤولية لحادثتي الوثبة والسنك ببغداد.
وقال علاوي، في تغريدة له على موقع تويتر، إن وعي المتظاهرين وانضباطهم هو الذي حافظ على المسار السلمي للتظاهرات، ونأى بها عن أي اعمال عنف أو تخريب او انتقام طوال الشهرين الماضيين.
واضاف علاوي، أن ما حصل في الوثبة يوم أمس وما سبقه في السنك ما كان له ان يكون لو تحملت الأجهزة الامنية مسؤوليتها في حماية التظاهرات ومحاسبة القتلة المأجورين.
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