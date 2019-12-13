علاوي يحمل الاجهزة الامنية المسؤولية لحادثتي الوثبة والسنك

وقال علاوي، في تغريدة له على موقع تويتر، إن وعي المتظاهرين وانضباطهم هو الذي حافظ على المسار السلمي للتظاهرات، ونأى بها عن أي اعمال عنف أو تخريب او انتقام طوال الشهرين الماضيين.

واضاف علاوي، أن ما حصل في الوثبة يوم أمس وما سبقه في السنك ما كان له ان يكون لو تحملت الأجهزة الامنية مسؤوليتها في حماية التظاهرات ومحاسبة القتلة المأجورين.