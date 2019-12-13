مرجعية السيستاني: من المحزن اجتماع عدد كبير من الاشخاص لمتابعة جريمة الوثبة

أعرب المرجع الأعلى علي الحسيني السيستاني، الجمعة، عن حزنه جراء اجتماع عدد كبير من الأشخاص لمتابعة مشاهد جريمة الوثبة وسط بغداد.

وقال المرجع الاعلى في كلمة له اثناء صلاة الجمعة في كربلاء القاها نيابة عنه ممثله في كربلاء احمد الصافي، "نشجب بشدة ما جرى من عمليات القتل والخطف والاعتداء بكل أشكاله ومنها الجريمة البشعة والمروعة التي وقعت يوم أمس في منطقة الوثبة"، مشددا على "ضرورة أن يكون القضاء العادل هو المرجع في كل ما يقع من جرائم ومخالفات".



وأكد المرجع الأعلى قائلا، "عدم جواز يقاع العقوبة حتى على مستحقيها الاّ بالسبل القانونية، وأما السحل والتمثيل والتعليق فهي بحد ذاتها جرائم تجب محاسبة فاعليها"، لافتا الى أن "من المحزن ما لوحظ من اجتماع عدد كبير من الاشخاص لمتابعة مشاهدها الفظيعة يوم أمس".