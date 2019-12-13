المرجعية العليا تدعو الى التحقيق في جريمة الوثبة وتحذر من تبعات تكررها

دعت المرجعية الدينية العليا، الجمعة، الى التحقيق في جريمة ساحة الوثبة وسط العاصمة بغدادج، محذرة من تبعات تكررها.
وقال المرجع الاعلى في كلمة له اثناء صلاة الجمعة في كربلاء القاها نيابة عنه ممثله في كربلاء احمد الصافي، "اننا إذ نشجب بشدة ما جرى من عمليات القتل والخطف والاعتداء بكل أشكاله ـ ومنها الجريمة البشعة والمروعة التي وقعت يوم أمس في منطقة الوثبة".
ودعا الى، الجهات المعنية الى أن "تكون على مستوى المسؤولية وتكشف عمن اقترفوا هذه الجرائم الموبقة وتحاسبهم عليها"، محذرة من "تبعات تكرّرها على أمن واستقرار البلد وتأثيره المباشر على سلمية الاحتجاجات التي لا بد من أن يحرص عليها الجميع".
ودعا الى، الجهات المعنية الى أن "تكون على مستوى المسؤولية وتكشف عمن اقترفوا هذه الجرائم الموبقة وتحاسبهم عليها"، محذرة من "تبعات تكرّرها على أمن واستقرار البلد وتأثيره المباشر على سلمية الاحتجاجات التي لا بد من أن يحرص عليها الجميع".
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