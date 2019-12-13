السيستاني: حادثة السنك والاغتيال والاختطاف يؤكد ضرورة خضوع السلاح لسلطة الدولة

أكد المرجع الديني الأعلى علي الحسيني السيستاني، الجمعة، أن حادثة السنك التي حخدثت مطلع الاسبوع الحالي وحوادث الاغتيال والاختطاف تؤكد ضرورة خضوع السلاح لسلطة الدولة.
وقال المرجع الاعلى في كلمة له اثناء صلاة الجمعة في كربلاء القاها نيابة عنه ممثله في كربلاء احمد الصافي، إن "ما يدعو الى التفاؤل هو إن معظم المشاركين في التظاهرات والاعتصامات الجارية يدركون مدى أهمية سلميّتها وخلوها من العنف والفوضى والإضرار بمصالح المواطنين، بالرغم من كل الدماء الغالية التي اريقت فيها ظلماً وعدواناً، وكان من آخرها ما وقع في بداية هذا الاسبوع من اعتداء آثم على الأحبة المتظاهرين في منطقة السنك ببغداد حيث ذهب ضحيته العشرات منهم بين شهيد وجريح".
وأوضح، إن "هذا الحادث المؤلم (حادثة السنك) وما تكرر خلال الايام الماضية من حوادث الاغتيال والاختطاف يؤكد مرة أخرى أهمية ما دعت اليه المرجعية الدينية مراراً من ضرورة أن يخضع السلاح ـ كل السلاح ـ لسلطة الدولة وعدم السماح بوجود أي مجموعة مسلحة خارج نطاقها تحت أي اسم أو عنوان"، لافتا الى أن "استقرار البلد والمحافظة على السلم الأهلي فيه رهن بتحقيق هذا الأمر، وهو ما نأمل أن يتم في نهاية المطاف نتيجة للحركة الإصلاحية الجارية".
وأوضح، إن "هذا الحادث المؤلم (حادثة السنك) وما تكرر خلال الايام الماضية من حوادث الاغتيال والاختطاف يؤكد مرة أخرى أهمية ما دعت اليه المرجعية الدينية مراراً من ضرورة أن يخضع السلاح ـ كل السلاح ـ لسلطة الدولة وعدم السماح بوجود أي مجموعة مسلحة خارج نطاقها تحت أي اسم أو عنوان"، لافتا الى أن "استقرار البلد والمحافظة على السلم الأهلي فيه رهن بتحقيق هذا الأمر، وهو ما نأمل أن يتم في نهاية المطاف نتيجة للحركة الإصلاحية الجارية".
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