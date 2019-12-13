مرجعية السيستاني تؤكد على تحسين الظروف المعيشية للمناطق المحررة واعادة النازحين

أكد المرجع الديني الأعلى علي الحسيني السيستاني، الجمعة، على تحسين الظروف المعيشية للمناطق المحررة واعادة النازحين. وقال المرجع الاعلى في كلمة له اثناء صلاة الجمعة في كربلاء القاها نيابة عنه ممثله في كربلاء احمد الصافي، "نعيد التأكيد على ضرورة العمل على تحسين الظروف المعيشية في المناطق المحررة واعادة اعمارها". وأضاف المرجع الأعلى، "يجب تمكين أهل تلك المناطق النازحين من العودة اليها بعز وكرامة".

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