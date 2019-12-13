المرجعية الدينية تستذكر الذكرى السنوية الثانية للنصر على داعش

استذكرت المرجعية الدينية العليا، الجمعة، الذكرى السنوية الثانية لاعلان النصر على تنظيم "داعش"، مشيرة الى أنه لا يزال الكثير من المقاتلين الابطال يواصلون الذود عن الحمى ويواجهون بقايا الارهابيين بكل بسالة.

وقالت المرجعية في كلمة لها اثناء صلاة الجمعة في كربلاء القاها نيابة عنها ممثلها في كربلاء احمد الصافي، "مرّت قبل أيام الذكرى السنوية الثانية لإعلان النصر على داعش في المنازلة التاريخية الكبرى التي خاضها العراقيون وأبلوا فيها بلاءً حسناً لتحرير أجزاء غالية من وطنهم سبق أن استولى عليها التنظيم الارهابي، وقد قدّموا في هذا الطريق طوال ما يزيد على ثلاثة أعوام عشرات الآلاف من الشهداء واضعاف ذلك من الجرحى والمصابين، وسطّروا صفحات مشرقة من تاريخ العراق بأحرف من عزّ وإباء، ورسموا خلالها أجمل صور البطولة والفداء، دفاعاً عن الارض والعِرض والمقدسات".



وأضافت، أن "بهذه المناسبة العزيزة على قلوب العراقيين جميعاً نستذكر بإجلال واكبار الشهداء الأبرار الذين سقوا تراب الوطن بدمائهم الزكية فارتقوا الى أعلى درجات المجد والكرامة، ونتوجّه بأسمى آيات الاحترام والتقدير الى الأحبة من أسرهم وعوائلهم، والى الأعزة الجرحى والمعاقين، والى المقاتلين الأبطال الذين لا يزال الكثير منهم يواصلون الذود عن الحمى ويواجهون بقايا الارهابيين بكل بسالة، ويتعقبون خلاياهم المستترة في مختلف المناطق من غير كلل أو ملل، فلهم جميعاً بالغ الشكر وخالص الدعاء".