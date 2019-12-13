السوداني يعلن استقالته من حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون

وقال السوداني في تغريدة له تابعتها الخليج 365، "أعلن استقالتي من حزب الدعوة الاسلامية، تنظيم العراق ومن كتلة ائتلاف دولة القانون".

وأضاف السوداني قائلا" انا لست مرشحا عن اي حزب، وانتمائي للعراق اولاء".



وتداولت اوساط سياسية اتفاقات حصلت بين الكتل السياسية لترشيح السوداني لمنصب رئيس مجلس الوزراء خلفا لعادل عبد المهدي المستقيل نتيجة التظاهرات التي تشهدها البلاد.