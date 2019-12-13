أعلن القيادي في حزب الدعوة محمد شياع السوداني، الجمعة، استقالته من حزب الدعوة ومن ائتلاف دولة القانون، مؤكدا أنه ليس مرشحا عن اي حزب.
وقال السوداني في تغريدة له تابعتها الخليج 365، "أعلن استقالتي من حزب الدعوة الاسلامية، تنظيم العراق ومن كتلة ائتلاف دولة القانون".
وأضاف السوداني قائلا" انا لست مرشحا عن اي حزب، وانتمائي للعراق اولاء".
وتداولت اوساط سياسية اتفاقات حصلت بين الكتل السياسية لترشيح السوداني لمنصب رئيس مجلس الوزراء خلفا لعادل عبد المهدي المستقيل نتيجة التظاهرات التي تشهدها البلاد.
وأضاف السوداني قائلا" انا لست مرشحا عن اي حزب، وانتمائي للعراق اولاء".
وتداولت اوساط سياسية اتفاقات حصلت بين الكتل السياسية لترشيح السوداني لمنصب رئيس مجلس الوزراء خلفا لعادل عبد المهدي المستقيل نتيجة التظاهرات التي تشهدها البلاد.
كانت هذه تفاصيل خبر السوداني يعلن استقالته من حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.