نائب: الدوائر المتعددة للمحافظة الواحدة 'تمزيق للدولة'

وقال الصيادي في حديث لـ الخليج 365، إن "النقاط الخلافية حول قانون الانتخابات تتوزع بين قضايا دستورية واخرى فنية"، مبيناً ان "المرجعية اكدت على اهمية ان يكون اقرار القوانين تحت سقف الدستور، بالتالي فان القضايا محددة بالدستور".واضاف الصيادي، ان "جزئية الفائز الاعلى بنسبة 100% اصبحت لها غالبية داخل البرلمان رغم وجود بعض االهواء تميل الى نسبة ال50% ، لكن المشكلة المتبقية ترتبط باعتبار المحافظة دائرة انتخابية واحدة او دوائر متعددة"، لافتا الى ان "اعتماد الدوائر المتعددة لكل محافظة من الناحية الفنية امر صعب ان لم يكن مستحيل لوجود مشاكل عددية على بعض الاقضية وعدم حسم ارتباطها".

واكد الصيادي، ان "الدوائر المتعددة ستكون اساس للعنصرية وتمزيق للدولة، على اعتبار ان النائب يمثل العراق وقواعد جماهيرية وليس فقط منطقة محددة"، مشددا على ان "الخيارات التيندعمها هونسبة المئة بالمئة والدائرة الواحدة لكل محافظة لحين اجراء تعداد او احصاء سكاني رغم عدم قناعتنا بهذه الالية لاننا نمثل الشعب العراقي وليس منطقة".



وصوت مجلس النواب، في الخامس من الشهر الحالي، على مشروع قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، إلا أنه أرجأ التصويت على قانون الانتخابات لحين تقديمه بشكل كامل من قبل اللجنة القانونية واتفاق الكتل النيابية بشأنه.