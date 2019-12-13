جونسون: سنخرج من الاتحاد الأوروبي كما هو مقرر في 31 من يناير المقبل

أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، الجمعة، أن بلاده ستخرج من الاتحاد الأوروبي كما هو مقرر في 31 من يناير المقبل، فيما أشار الا انه سيعمل على وضع نظام جديد للهجرة.
وقال جونسون في كلة له بثتها عدد من وسائل الاعلام وتابعتها السومرية نيوزو، "سنخرج من الاتحاد الأوروبي كما هو مقرر في 31 من يناير المقبل".
وأضاف جونسون، "سنتمكن الآن من تنفيذ خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي دون تردد أو تشكيك"، لافتا الى أن حكومته "ستعمل على وضع نظام جديد للهجرة".
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