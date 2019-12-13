جونسون: سنخرج من الاتحاد الأوروبي كما هو مقرر في 31 من يناير المقبل

وقال جونسون في كلة له بثتها عدد من وسائل الاعلام وتابعتها السومرية نيوزو، "سنخرج من الاتحاد الأوروبي كما هو مقرر في 31 من يناير المقبل".

وأضاف جونسون، "سنتمكن الآن من تنفيذ خطة الخروج من الاتحاد الأوروبي دون تردد أو تشكيك"، لافتا الى أن حكومته "ستعمل على وضع نظام جديد للهجرة".