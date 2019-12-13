الخارجية الامريكية تلوّح بتدويل قضية قتل المتظاهرين في العراق

جددت الخارجية الأميركية دعوتها إلى ضرورة إيقاف استهداف المحتجين في العراق، مبدية في الوقت ذاته استعدادها في تحشيد الرأي العام الدولي إزاء ما يجري من ما وصفتها بـ"عمليات قتل ممنهج" تستهدف الناشطين في العراق.



وقالت المتحدثة باسم الوزارة، مورغان أوتاغوس، في تصريحات صحفية نشرت (مساء الخميس)، إنه "عندما يحتج الناس بطريقة سلمية فنحن مقتنعون بحرية تقرير المصير لهم"، مبينة أنه "يجدر بالدول أن تسمح للمحتجين بالتعبير عن رأيهم فهم يطالبون بحكومة جيدة وبشفافية وواشنطن تدعم كل هؤلاء في دول العالم، بما فيهم العراق لأنهم يريدون محاسبة الحكومات التى يجب أن تقوم بعملية إصلاحية وتتصرف بطريقة مسؤولة، وأن تخضع للمساءلة في أي من أنحاء العالم".



وكانت السفارة الأمريكية في بغداد قد أعلنت، امس الخميس، أنه لايمكن التسامح مع اعمال تهديد وخطف المتظاهرين والناشطين، لافتة الى أنه لايمكن تحقيق الأمن والاستقرار والسيادة بدون توقف عمليات الاختطاف والعنف، فيما وصفت حادثة الوثبة اليوم بـ"الشيء المروع".

