مصرف الرافدين يوضح انواع القروض التي منحها للمواطن والموظف

اعلن مصرف الرافدين، الجمعة، عن انواع القروض والسلف التي يمنحها للموظفين والمواطنين تنوعت مابين السلف الشخصية او شراء وحدات سكنية استثمارية او ترميمها وإضافة بناء عليها. وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "الخدمات التي يقدمها المصرف للمواطنين والموظفين شملت قروض الوحدات السكنية الاستثمارية بمبلغ 100 مليون دينار للموظفين و50 مليون دينار للمواطنين بكفالة كفيل ضامن ويتم الاستغناء عن الكفيل للموظفين الموطنة رواتبهم لدى المصرف حصرا، اضافة الى قروض البناء للمواطنين البالغة 50 مليون دينار بعد تقديم سند عقار لارض سكنية على ان تكون المساحة 200 متر او يتم اعتماد اجازة بناء باسم طالب القرض حصرا ولمدة عشر سنوات".



وأضاف المصرف، "ايضا سلف موظفي دوائر الدولة الموطنة رواتبهم لدى المصرف حصرا وحدها الأعلى 25 مليون دينار والتقديم عليها الكترونيا من فروع المصرف قروض لغرض ترميم وتاهيل الدور السكنية او اضافة بناء بمبلغ 30 مليون دينار للمواطنين و 50 مليون دينار للموظفين لقاء رهن عقار المراد تأهيلية، وقروض بسماية السكني وبدون كفيل".

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