طالبان تتحدث عن 'اجواء ايجابية' مع الامريكان في الدوحة

قال سهيل شاهين، المتحدث باسم المكتب السياسي لحركة "طالبان" الأفغانية إن أجواء إيجابية تسود المفاوضات بين الحركة والولايات المتحدة الجارية في العاصمة القطرية الدوحة.
وكان مصدر مقرب من حركة طالبان قد أعلن مؤخرا أن الحركة والولايات المتحدة يمكن أن توقعا اتفاق سلام الأسبوع الجاري، وأن تطلقا أول اتفاق لوقف إطلاق النار لمدة 48 ساعة في أفغانستان.
وأجرت الولايات المتحدة وحركة طالبان لعدة أشهر مفاوضات في عام 2019، اتفق خلالها مبعوث الولايات المتحدة الخاص إلى أفغانستان، زلماي خليل زاد، مع وفد يمثل المكتب السياسي لحركة طالبان، بعد ثماني جولات من المفاوضات بالدوحة، على مشروع اتفاق سلام يتضمن وقف إطلاق النار، وسحب القوات الأجنبية من أفغانستان، وبدء محادثات سلام موسعة بين الأفغان.
هذا التقدم تعرض في سبتمبر الماضي إلى نكسة، حيث أمر الرئيس دونالد ترامب، بعد سلسلة من الهجمات شنتها حركة طالبان في عدة مناطق، وسقط فيها جنود أمريكيون، بإيقاف المفاوضات مع الحركة وإلغاء الاتفاق. إلا أن الطرفين تجاوزا فيما بعد هذه النكسة وعادا إلى التفاوض مجددا.
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