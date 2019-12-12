الاعلام الامني يعلن مقتل اربعة من منتسبي الحشد بتفجير انتحاري في سامراء

اعلنت خلية الاعلام الامني، الخميس، عن مقتل اربعة من منتسبي الحشد الشعبي بتفجير انتحاري في سامراء.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "عجلة مفخخة يقودها انتحاري استهدفت قوة ضمن قاطع عمليات سامراء".

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واضافت ان "التفجير ادى مقتل اربعة من منتسبي اللواء 313 حشد شعبي في خط اللاين".

واعلن المتحدث باسم سرايا السلام في قاطع عمليات سامراء، مساء الخميس، عن استشهاد سبعة عناصر من الحشد الشعبي اثر هجوم انتحاري بسيارة مفخخة استهدفهم في القاطع.