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أدانت محكمة الكرخ في بغداد، ثلاثة موظفين يعملون في شبكة الاعلام العراقي بسبب قيامهم بالترويج لإتهام رئيس شبكة الاعلام العراقي السابق مجاهد ابوالهيل بعدم حصوله على الشهادة الإعدادية.
واضاف ابو الهيل أن تلك الاتهامات كانت هجمة مقصودة ضده بانه لامتلك شهادة دراسية، معتبرا أن خصومه لايمتلكون ادنى مستوى من الفروسية، موضحا أنه لم يرغب باستغلال موقعه الوظيفي حين كان رئيساً للشبكة.
وأوضح ابو الهيل انه وبعد أن اخلى منصبه الوظيفي قدم الشكوى الى المحكمة المختصة وتابعتها حتى اثبت بالادلة والوثائق امام القضاء، مؤكدا ايماني المطلق بعدالة القضاء العراقي وعدم استخدامي اسلوب التسقيط، مبديا في ذات الوقت استعداده لمواجهة اي تهمة تثار ضدي.
وبحسب كتاب رسمي صادر عن المحكمة، حصلت عليه الخليج 365، أن المتهمين هم كل من ( سلام عادل فليح الملقب بسيف الخياط واحمد عبد السادة ورامي احمد اللامي ) الذين اتهموا ابوالهيل إبان رئاسته للشبكة وعلى صفحاتهم الشخصية في وسائل التواصل الاجتماعي بعدم حصوله على الشهادة الإعدادية دون الاستناد إلى دليل أو وثيقة تؤكد عدم حصوله على تلك الشهادة التي أكدت وثائق لاحقه اصدرتها وزارة التربية/ مديرية معادلة الشهادات صحة صدور وثيقة مجاهد ابوالهيل حسب كتابها المرسل الى مجلس أمناء شبكة الاعلام العراقي بتاريخ 1 / 2 / 2018 بالعدد : 19 ع / 2 / 2252 .
وبحسب قرار قاضي المحكمة تقرر استقدام المشكو منهم حسب المادة 434 عقوبات التي تنص على :-
يذكر ان ابوالهيل قد تعرض في وقت سابق لموجة اتهامات بعدم حصوله على وثيقة الإعدادية قبل ان تصدر وزارة التربية كتاباً يؤكد خلو هذه الاتهامات من الصحة .
كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. القضاء يدين ثلاثة من مطلقي الشائعات ضد مجاهد ابوالهيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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