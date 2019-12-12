حالات اختناق واصابة في الوثبة وسط بغداد

أفاد مصدر أمني، الخميس، بحدوث حالات اختناق واصابة بين المتظاهرين في ساحة الوثبة وسط بغداد. وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيو، إن "عشرات حالات الاختناق واصابة احد الاشخاص من المتظاهرين حصلت، نتيجة الغاز المسيل للدموع في ساحة الوثبة وسط بغداد".

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