العبادي: افعال القتل والتمثيل مخطط دنئ للاساءة للسلمية

أكد رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، الخميس، أن افعال القتل والتمثيل مخطط دنئ للاساءة للسلمية، فيما أشار الى أن على العقلاء قول كلمتهم قبل فوات الاوان. وقال العبادي في تغريدة له على تويتر تابعتها الخليج 365، إن "افعال القتل والتمثيل والاغتيال والهمجية مدانة من اي طرف صدرت، فلا تبنى المجتمعات الا بالقانون، والاستسلام للعقل الجمعي يغتال العدالة"، مؤكدا بالقول "انه مخطط دنئ للاساءة للسلمية".



وأضاف العبادي، "نحتاج الى التغيير والاصلاح سريعا،. نحتاج الدولة التي تمثل المواطن، وعلى العقلاء قول كلمتهم قبل فوات الاوان".

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