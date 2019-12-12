بالوثيقة: فك ارتباط المطارات المدنية بسلطة الطيران المدني والحاقها بوزارة النقل

تنشر الخليج 365، اليوم الخميس، كتابا صادرا عن مستشارية الامن الوطني يظهر قرارا يقضي بفك ارتباط المطارات المدنية الحكومية عن سلطة الطيران المدني والحاقها بوزارة النقل. وتنشر الخليج 365 نسخة من الوثيقة

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