نائب يرفع دعوى قضائية بحق الشابندر لتجاوزه على المتظاهرين

اعلن عضو في مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، عن رفعه دعوى قضائية ضد السياسي العراقي عزت الشابندر لتجاوزه على المتظاهرين المطالبين بحقوقهم.
وكان محتجون في ساحة التحرير ببغداد، قد نشروا صورة كبيرة لسياسيين عراقيين، بينهم عزة الشابندر، وأكدوا أنهم يرفضون ترشيحهم لمنصب رئاسة الوزراء، وردا على هذه الصورة، كتب الشابندر عبر موقع تويتر، "لا تشرفني زعامة القرود ممن كتب هذه اللافتة أو علقها أو أمرهم بها من مافيات الصراع على السلطة والفساد والقتل":
وفي اليوم التالي ايضا شن الشابندر، عبر تسجيل صوتي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، هجوماً على المتظاهرين المعتصمين في المطعم التركي وسط بغداد، واصفاً إياهم بألفاظ خادشة للحياء.
ووصف الشابندر في تسجيل مسرب تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، المتظاهرين بأنهم "سفلة وقطاع طرق ويتعاطون المخدرات ويمارسون اللواط والزنا"، كما هاجم أيضاً السياسيين ووصفهم بأنهم "يشعرون بالدونية والقذارة والظلم".
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