السفارة الأمريكية في بغداد: لايمكن التسامح مع تهديد وخطف المتظاهرين

أكدت السفارة الأمريكية في بغداد، الخميس، أنه لايمكن التسامح مع اعمال تهديد وخطف المتظاهرين والناشطين، لافتة الى أنه لايمكن تحقيق الأمن والاستقرار والسيادة بدون توقف عمليات الاختطاف والعنف، فيما وصفت حادثة الوثبة اليوم بـ"الشيء المروع".
وقالت السفارة في بيان تابعته الخليج 365، "ندين عمليات الاختطاف واعمال العنف في المظاهرات"، لافتة الى انها "تواصل تلقي تقارير مقلقة للغاية تفيد بأن المتظاهرين والناشطين السلميين يتعرضون للتهديد والخطف والقتل، ولا يمكن التسامح مع هذه الأعمال".
وأضافت، "لا يمكن للحكومة العراقية أن تسمح لهذه الأعمال الخارجة على القانون بالاستمرار والالتزام بالصمت، وندين بشدة استخدام العنف والتخويف لعرقلة المظاهرات السلمية والقانونية والعادلة"، منوهة الى أن "ما حدث في ساحة الوثبة اليوم هو شيء مروع".
وأضافت، "لا يمكن للحكومة العراقية أن تسمح لهذه الأعمال الخارجة على القانون بالاستمرار والالتزام بالصمت، وندين بشدة استخدام العنف والتخويف لعرقلة المظاهرات السلمية والقانونية والعادلة"، منوهة الى أن "ما حدث في ساحة الوثبة اليوم هو شيء مروع".
وتابعت، "قلنا سابقاً وسوف نقولها مرة أخرى، إن حكومة الولايات المتحدة تدعم رغبة العراق في الأمن والاستقرار والسيادة، وهو الشيء الذي لا يمكن تحقيقه الى أن تتوقف عمليات الاختطاف والعنف".
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