بالفيديو: هل يمتص قانون الانتخابات غضب الشارع؟

رغم الاحتجاجات المستمرة في الشارع، تواصل الكتل السياسية حواراتها بغية تمرير قانون الانتخابات الجدلي، في مسعى لاحتواء الغضب الشعبي، المطالب بالدرجة الاولى باصلاحات تطال واقعه المعيشي، وثانيا مكافحة الفساد والفاسدين، وتحل في الثالثة ممارسة الحقوق السياسية. قانون الانتخابات... تفهم متأخر لعضب الشارع... هل يمتص قانون الانتخابات غضب الشارع؟ شاهدوا التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.

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