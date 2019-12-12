سفير أوروبا لدى العراق يصف أحداث الوثبة بـ'المشينة'

وقال هوث في تغريدة على حسابه بتويتر: " اشعر بالذهول والاشمئزاز للاحداث المشينة التي جرت اليوم في ساحة الوثبة".

وأضاف، "نحن نُدين العنف أياً كان من ارتكبه!".

وكان مصدر امني، أفاد في وقت سابق من اليوم الخميس، بأن حصيلة اطلاق النار من قبل مسلح مطلوب باتجاه مواطنين في ساحة الوثبة وسط بغداد ارتفعت الى خمسة قتلى.



وكان شخص مسلح، قد فتح النار صباح اليوم، صوب مواطنين ما اسفر عن سقوط عدد منهم.