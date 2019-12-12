وصف السفير الاوروبي لدى العراق، مارتن هوث، الخميس، الأحداث التي جرت صباح اليوم في ساحة الوثبة وسط بغداد بالمشينة، معربا عن ادانته للعنف.
وقال هوث في تغريدة على حسابه بتويتر: " اشعر بالذهول والاشمئزاز للاحداث المشينة التي جرت اليوم في ساحة الوثبة".
وكان مصدر امني، أفاد في وقت سابق من اليوم الخميس، بأن حصيلة اطلاق النار من قبل مسلح مطلوب باتجاه مواطنين في ساحة الوثبة وسط بغداد ارتفعت الى خمسة قتلى.
وكان شخص مسلح، قد فتح النار صباح اليوم، صوب مواطنين ما اسفر عن سقوط عدد منهم.
وأضاف، "نحن نُدين العنف أياً كان من ارتكبه!".
وكان مصدر امني، أفاد في وقت سابق من اليوم الخميس، بأن حصيلة اطلاق النار من قبل مسلح مطلوب باتجاه مواطنين في ساحة الوثبة وسط بغداد ارتفعت الى خمسة قتلى.
وكان شخص مسلح، قد فتح النار صباح اليوم، صوب مواطنين ما اسفر عن سقوط عدد منهم.
كانت هذه تفاصيل خبر سفير أوروبا لدى العراق يصف أحداث الوثبة بـ'المشينة' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.