القضاء يباشر باجراءات التحقيق في أحداث ساحة الوثبة

أعلن مجلس القضاء الأعلى، المباشرة بالتحقيق في حادثة القتل التي حصلت صباح، اليوم الخميس، بساحة الوثبة وسط العاصمة بغداد. وقال المركز الإعلامي للمجلس في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قاضي التحقيق المختص بقضايا الامن الوطني يباشر بإجراء التحقيق بخصوص جريمة قتل الشاب في ساحة الوثبة". وأضاف المركز، "سوف تصدر مذكرات قبض بحق كل من شارك في ارتكاب هذه الجريمة البشعة".

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