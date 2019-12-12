بالفيديو: أبرز التعديلات على الدستور... هل يتغير نظام الحكم؟

عدد من التعديلات دخلت على بنود الدستور النافذ، من المقرر ان تمرر من خلال لجنة التعديلات الدستورية التي شكلها البرلمان، والتي تضم ثمانية عشر نائبا، حيث يتم عرض مسودة مشروع الدستور الجديد، والتي سيصوت عليها عبر استفتاء شعبي.

وبرزت اهم التعديلات، في تغيير شكل نظام الحكم في البلاد، وتحويله من نظام برلماني الى شبه رئاسي، والتي سيتم من خلالها اشراك الجمهور في اختيار رئيس الجمهورية ويكلف رئيس وزراء او اختيار رئيس الوزراء، فضلا عن الغاء مجالس المحافظات وانتخاب المحافظ عبر الاقتراع السري المباشر. وتتضمن التعديلات منح المحافظات صلاحيات اكثر خاصة المالية والقانونية والادارية والاراضي والمشاريع، الى جانب فصل الازدواجية في الصلاحيات بين المركز والمحافظات، وتوضيح اكثر في ما يتعلق بالفيدرالية وصلاحية الاقليم ووضع ضوابط لها خاصة في الجوانب الامنية والادارية والمالية والنفط والغاز والمنافذ الحدودية.



وتشمل التعديلات ايضا التخلص من فيتو المحافظات الثلاث واعتماد موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب على التعديلات الدستورية مستقبلا، ويكون مجلس الخدمة الاتحادي مسؤولا عن التعيينات من مدير عام فما دون. علاوة على تحديد المناصب المشمولة بالجنسية المزدوجة بالرئاسات الثلاث والوزراء والقضاة وكبار الضباط، اضافة الى قرارات اخرى اهمها احترام المواطن وتوفير الكرامة له داخل العراق وحمايته في الخارج والمعاملة بالمثل للدول الأخرى.



ولا يخفى ان من بين التعديلات قرارات بارزة منها منع الوزراء والنواب والضباط من لقاء السفراء الاجانب او زيارة دول اخرى ولقاء مسؤولين اجانب من دون علم رئاسة الوزراء، ومنع غير ذوي العلاقة من تناول السياسة الخارجية او اطلاق تصريحات او اجراء مفاوضات بصددها.