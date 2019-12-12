وجه محافظ النجف لؤي الياسري، مديرية بلدية النجف بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن قيام موظفين من المديرية بتقطيع وتوزيع المقبرة المخصصة لشهداء مجزرة سبايكر "خلافاً للتوجيهات" بإيقاف العمل.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالوثيقة.. توجيه من محافظ النجف بخصوص مقبرة 'شهداء سبايكر' لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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