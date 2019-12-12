محافظ بغداد: إنجاز جميع الأوامر الديوانية للفائزين بتعيينات التربية

أعلن محافظ بغداد محمد العطا، اليوم الخميس، إنجاز جميع الأوامر الديوانية وبنسبة 100% للفائزين بالتعيينات لمديريات تربية بغداد الست. وقال العطا في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "أنجزنا اليوم جميع الأوامر الديوانية الخاصة بتعيينات التربية وبنسبة 100% ولجميع العناوين الوظيفية الإدارية والتدريسية"، مبيناً أن "عدد تلك الدرجات بلغ 12,935 درجة وظيفية شملت مديريات تربية الكرخ الأولى والثانية والثالثة والرصافة الأولى والثانية والثالثة".



وأضاف العطا، أن "لدينا درجات وظيفية شاغرة أخرى من خلال الحذف والاستحداث وضمن حركة الملاك لعامي 2018-2019، اذ سيتم الاعلان عنها في القريب العاجل حال ورودها الى محافظة بغداد"، مشيراً إلى "حاجة المحافظة لدرجات وظيفية أخرى لسد الحاجة والنقص الحاصل في الكوادر التربوية".

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