الطاقة الدولية: فائض المعروض في سوق النفط سيستمر رغم اتفاق أوبك

اعلنت وكالة الطاقة الدولية، الخميس، ان فائض المعروض في سوق النفط سيستمر رغم اتفاق أوبك والدول النفطية المتحالفة معها من خارج المنظمة.

وقالت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا في تقرير شهري ان "مخزونات النفط العالمية قد ترتفع بشكل حاد رغم اتفاق بين أوبك وحلفائها على زيادة تخفيضات الإنتاج وأيضا إنتاج أقل من المتوقع للولايات المتحدة ودول أخرى من خارج أوبك".

وأضافت الوكالة انه "بالرغم من التخفيضات الإضافية وتقليص توقعاتنا لنمو إمدادات الدول التي من خارج أوبك في 2020 إلى 2.1 مليون برميل يوميا، قد ترتفع مخزونات النفط العالمية بمقدار 700 ألف برميل في الربع الأول من 2020".

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وتابعت انه حتى إذا "التزمت مجموعة أوبك+ على نحو صارم بالاتفاق الجديد وظل إنتاج دول أعضاء تعاني من مشاكل سياسية، مثل إيران وليبيا وفنزويلا، مستقرا، سيتم سحب 530 ألف برميل يوميا من الخام فقط من السوق مقارنة مع إنتاج تشرين الثاني".

وتوقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) امس الأربعاء(11 كانون الاول 2019) عجزاً بسيطاً في سوق النفط العام المقبل، مما يشير إلى سوق أشد شحاً مما كان متوقعاً في السابق حتى قبل دخول أحدث اتفاق مع المنتجين الآخرين لكبح الإمدادات حيز النفاذ.