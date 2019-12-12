2019-12-12 | 12:38
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أكد رئيس لجنة القرار 140 الصادر عن مجلس الوزراء ومدير عام دائرة التنسيق والمتابعة في وزارة الشباب والرياضة أكرم نعيم عطوان، الخميس، أن قانون اللجنة الأولمبية الوطنية العراقية بحاجة إلى نظام داخلي على وفق القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
وأضاف عطوان، أن "عمل اللجنة ليس سهلاً كما يتصور البعض، بل يشهد معرقلات عدة يعرفها الجميع، كونه يرتبط بجهات أخرى، كما أنه يخضع لقانون الصرف الخاص بالموازنة العامة للدولة على وفق بنود القرار رقم 140، ولا ننكر حدوث بعض الثغرات هنا أو هناك كونها التجربة الأولى للوزارة في إدارة الملف المالي للجنة الأولمبية".
وبين أننا "نحتاج في الوقت نفسه إلى ضابطة إدارية وقانونية، إذ سيتم منح ٦٠٪ من ميزانيات الاتحادات في الحسابات المصرفية لعام ٢٠٢٠ بحسب القانون مع مراقبة الصرف المالي، فيما تم منح الاتحادات الرياضية المبالغ المالية غير المدفوعة للأشهر الأربعة الأولى من عام ٢٠١٩، ولا يوجد لدى اأي شخصية في الوزارة الطموح لنيل منصب سواء في الأولمبية أو الاتحادات المركزية".
وختم عطوان حديثه بالإشارة إلى "لائحة مبالغ الإيفادات الخارجية، كونها ليست وليدة لجنة القرار ومعمول بها منذ ١٦ عاماً".
كانت هذه تفاصيل خبر رئيس لجنة قرار 140: المكتب التنفيذي للأولمبية غير شرعي قانوناً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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