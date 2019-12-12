برلماني: أغلب القوى السياسية ستدعم خيار الانتخابات المبكرة في هذه الحالة

وقال الجابري، إن "الانتخابات المبكرة هي مطلب جماهيري، وهناك عدداً من القوى السياسية ومن بينها كتلة الحكمة طالبت بإجراء الانتخابات مبكراً بعد استكمال تعديل قانون انتخابات مجلس النواب واختيار أعضاء المفوضية".وأضاف الجابري في حديث لـ الخليج 365، أنه "إذا أعلنت المفوضية الجديدة حين تشكيلها، قدرتها على إجراء انتخابات مبكرة فأن أغلب القوى السياسية ستدعم هذا الخيار تلبية لمطالب الجماهير".

وأشار إلى أن "خيار الذهاب لانتخابات مبكرة وتجديد الدماء في مجلس النواب المقبل بالقدرات الشابة خطوة ضرورية ومهمة، وعلى الجميع المضي بها وفق الأطر القانونية".

وكان رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم قال، الأربعاء (4 كانون الأول 2019 ، إن الحكومة المقبلة ستكون مؤقتة تحضر لانتخابات مبكرة وفق قانون منصف.