برلماني: أغلب القوى السياسية ستدعم خيار الانتخابات المبكرة في هذه الحالة

أكد النائب عن تيار الحكمة ستار الجابري، الخميس، أن أغلب الكتل السياسية ستدعم خيار الذهاب إلى الانتخابات المبكرة في حال أعلنت مفوضية الانتخابات الجديدة قدرتها على إجرائها.
وأضاف الجابري في حديث لـ الخليج 365، أنه "إذا أعلنت المفوضية الجديدة حين تشكيلها، قدرتها على إجراء انتخابات مبكرة فأن أغلب القوى السياسية ستدعم هذا الخيار تلبية لمطالب الجماهير".
وأشار إلى أن "خيار الذهاب لانتخابات مبكرة وتجديد الدماء في مجلس النواب المقبل بالقدرات الشابة خطوة ضرورية ومهمة، وعلى الجميع المضي بها وفق الأطر القانونية".
وكان رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم قال، الأربعاء (4 كانون الأول 2019 ، إن الحكومة المقبلة ستكون مؤقتة تحضر لانتخابات مبكرة وفق قانون منصف.
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