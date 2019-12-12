لم تحظ مساعي مجلس النواب بتشريع قانون للانتخابات بقبول وارتياح المتظاهرين، حيث عبر العديد منهم عن استيائهم كون من يكتب هذا القانون هي الاحزاب ذاتها، وهم خرجوا منذ نحو شهرين اعتراضا على وجودها في السلطة.
وكان احد مطالب المتظاهرين الرئيسي، هو تغيير قانون الانتخابات ومفوضيتها، لغرض اتمام عملية انتخابية تتسم بالشفافية والتمثيل العادل.
يمكن مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: هل يخدم قانون الانتخابات الجديد الطبقة السياسية؟ أم يلائم مطالب المحتجين؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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