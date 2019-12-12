بالفيديو: هل يخدم قانون الانتخابات الجديد الطبقة السياسية؟ أم يلائم مطالب المحتجين؟

ورغم هذا الرفض الواسع لمساعي مجلس النواب، الا ان بعض المتظاهرين طالبوا بضرورة تشريع قانون، وفق قوائم منفردة ودوائر متعددة، بالاضافة الى الغاء تصويت الخارج والتصويت الخاص لقوات الجيش والشرطة.

وكان احد مطالب المتظاهرين الرئيسي، هو تغيير قانون الانتخابات ومفوضيتها، لغرض اتمام عملية انتخابية تتسم بالشفافية والتمثيل العادل.