اخبار العالم / اخبار العراق

بالفيديو: هل يخدم قانون الانتخابات الجديد الطبقة السياسية؟ أم يلائم مطالب المحتجين؟

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

لم تحظ مساعي مجلس النواب بتشريع قانون للانتخابات بقبول وارتياح المتظاهرين، حيث عبر العديد منهم عن استيائهم كون من يكتب هذا القانون هي الاحزاب ذاتها، وهم خرجوا منذ نحو شهرين اعتراضا على وجودها في السلطة.
ورغم هذا الرفض الواسع لمساعي مجلس النواب، الا ان بعض المتظاهرين طالبوا بضرورة تشريع قانون، وفق قوائم منفردة ودوائر متعددة، بالاضافة الى الغاء تصويت الخارج والتصويت الخاص لقوات الجيش والشرطة.

وكان احد مطالب المتظاهرين الرئيسي، هو تغيير قانون الانتخابات ومفوضيتها، لغرض اتمام عملية انتخابية تتسم بالشفافية والتمثيل العادل.

 

يمكن مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: هل يخدم قانون الانتخابات الجديد الطبقة السياسية؟ أم يلائم مطالب المحتجين؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا