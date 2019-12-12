سائرون يكشف حقيقة مطالبته بإعادة الغزي مقابل التصويت على قانون الانتخابات

عد النائب عن تحالف سائرون جواد حمدان الساعدي، اليوم الخميس، تصريحات بعض النواب حول المطالبة بإعادة الامين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي مقابل التصويت على قانون الانتخابات، عملية لخلط الاوراق ولضرب مشروع الاصلاح.

وقال الساعدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "ماحصل يوم أمس، في البرلمان، وبعد دخول النواب الى قاعة الجلسات وتحقق النصاب هو عدم افتتاح الجلسة من قبل الحلبوسي، وفتح باب النقاش حول قانون الانتخابات ".

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واضاف الساعدي ان "اللجنة القانونية قدمت اربعة مقترحات أولها اعتماد الدوائر المتعددة على مستوى القضاء وأعلى الاصوات"، مؤكدا ان "هذا كان مقترح سائرون والذي وافقت عليه اغلب الكتل السياسية باستثناء الكرد الذين كانوا مع ان تكون المحافظة دائرة انتخابية واحدة واعتماد نظام سانت ليغو ١،٧ ".

وتابع ان "نواب سائرون طالبوا رئيس البرلمان بعقد الجلسة لتحقق النصاب وان تُعرض مقترحات اللجنة القانونية للتصويت"، لافتا إلى "اننا تفاجئنا بانسحاب نواب الفتح من اجل كسر النصاب".