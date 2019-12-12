أسعار النفط ترتفع بفعل توقع أوبك عجزاً في الإمدادات

ارتفعت أسعار النفط، الخميس، معوضة بعض الخسائر التي مُنيت بها في الجلسة السابقة عقب زيادة مفاجئة في مخزونات الخام الأميركية، مع تحول المعنويات في السوق إلى حالة من الارتياح بعد توقع أوبك عجزاً في الإمدادات العام المقبل.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 27 سنتاً، أو 0.71 بالمئة، إلى 59.04 دولاراً للبرميل، بعد تراجع بنسبة 0.8 بالمئة في الجلسة السابقة.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الأربعاء إنها تتوقع عجزاً بسيطاً في سوق النفط العام المقبل، مما يشير إلى سوق أشد شحاً مما كان متوقعاً في السابق حتى قبل دخول أحدث اتفاق مع المنتجين الآخرين لكبح الإمدادات حيز النفاذ.
والتنبؤ المعدل لأوبك يمثل خطوة جديدة للوراء عن توقعها الأولي لتخمة معروض في 2020 مع بدء تباطؤ نمو إنتاج الولايات المتحدة.
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