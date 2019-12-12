أسعار النفط ترتفع بفعل توقع أوبك عجزاً في الإمدادات

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 45 سنتاً، أو 0.71بالمئة، إلى 64.14 دولاراً للبرميل، بعدما انخفضت واحداً بالمئة يوم أمس الأربعاء بفعل زيادة المخزونات الأميركية.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 27 سنتاً، أو 0.71 بالمئة، إلى 59.04 دولاراً للبرميل، بعد تراجع بنسبة 0.8 بالمئة في الجلسة السابقة.



وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) يوم الأربعاء إنها تتوقع عجزاً بسيطاً في سوق النفط العام المقبل، مما يشير إلى سوق أشد شحاً مما كان متوقعاً في السابق حتى قبل دخول أحدث اتفاق مع المنتجين الآخرين لكبح الإمدادات حيز النفاذ.

والتنبؤ المعدل لأوبك يمثل خطوة جديدة للوراء عن توقعها الأولي لتخمة معروض في 2020 مع بدء تباطؤ نمو إنتاج الولايات المتحدة.