حساء صحي يخلصك من مشكلة انتفاخ البطن... تناوليه!

ومن المفيد أيضاً أن تلجئي إلى بعض الوصفات الخاصة ومنها وصفة شوربة الكزبرة والليمون.

ولتحضيرها تحتاجين إلى 3 حبات كوسى، حبة ثوم واحدة، جذر زنجبيل بطول 2 سنتم، 3 حبات طماطم مقطعة إلى مكعبات، 3 ملاعق طعام من حليب جوز الهند، باقة كزبرة، ملعقتي طعام من زيت الزيتون الطبيعي، حبتي بصل والقليل من الملح والبهار.



يقشر الكوسى ويقطع إلى مكعبات. تقلى بالقليل من زيت الزيتون مع الثوم ثميضاف البصل والطماطم والزنجبيل المبشور.

يغطى الخليط بالماء ويترك على نار هادئة لمدة 40 دقيقة. وبعد ذلك يضاف الملح والبهار وحليب جوز الهند.

وبعد أن تنضج المكونات يمكن إضافة الكزبرة المفرومة وعصير الليمون. وهكذا تصبح الشوربة جاهزة للأكل. لكن لا ينصح بتناولها في حال المعاناة من مشاكل مثل حرقة المعدة والقرحة كما في حال تناول علاج مضاد لتجلط الدم.