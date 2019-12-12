حساء صحي يخلصك من مشكلة انتفاخ البطن... تناوليه!

يعاني عدد كبير من الأشخاص من مشكلة انتفاخ البطن لأسباب مختلفة. فإن كنت من هؤلاء ننصحك بأن تتخلصي منها من خلال تناول الأطعمة الصحية المناسبة والحرص على ممارسة الرياضة بشكل منتظم.
ولتحضيرها تحتاجين إلى 3 حبات كوسى، حبة ثوم واحدة، جذر زنجبيل بطول 2 سنتم، 3 حبات طماطم مقطعة إلى مكعبات، 3 ملاعق طعام من حليب جوز الهند، باقة كزبرة، ملعقتي طعام من زيت الزيتون الطبيعي، حبتي بصل والقليل من الملح والبهار.
يقشر الكوسى ويقطع إلى مكعبات. تقلى بالقليل من زيت الزيتون مع الثوم ثميضاف البصل والطماطم والزنجبيل المبشور.
يغطى الخليط بالماء ويترك على نار هادئة لمدة 40 دقيقة. وبعد ذلك يضاف الملح والبهار وحليب جوز الهند.
وبعد أن تنضج المكونات يمكن إضافة الكزبرة المفرومة وعصير الليمون. وهكذا تصبح الشوربة جاهزة للأكل. لكن لا ينصح بتناولها في حال المعاناة من مشاكل مثل حرقة المعدة والقرحة كما في حال تناول علاج مضاد لتجلط الدم.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.