المجلس العالمي للذهب: تركيا وروسيا الأكثر شراء للذهب في العام الحالي

أعلن المجلس العالمي للذهب، الخميس، أن تركيا وروسيا كانتا الأكثر شراء للذهب للعام الحالي 2019، مبيناً أن ألمانيا أكثر الدول بيعا للذهب على مدى 17 عاماً.
وأضاف، أن "روسيا جاءت بالمرتبة الثانية من حيث الشراء خلال العام الحالي وبواقع 139 طناً من الذهب، فيما قامت العام الماضي بشراء 274.3 طناً من الذهب، لتبلغ احتياطياتها من الذهب حاليا 2.252 طن ولتحتل المرتبة السادسة عالمياً".
وأشار المجلس، إلى أن "ألمانيا أكثر الدول استمراراً ببيع للذهب على مدى 17 عاماً"، مبيناً أن "ما تم بيعه من قبل ألمانيا للذهب خلال هذه الفترة بلغ 90 طناً ولتحتل المرتبة الثانية وبواقع 3.366 طن".
جدير بالذكر أن المجلس العالمي للذهب والذي يقع مقرها في المملكة المتحدة يمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المسببة لتغيير السوق ويتكون أعضاؤه من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدماً.
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