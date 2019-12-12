المجلس العالمي للذهب: تركيا وروسيا الأكثر شراء للذهب في العام الحالي

وذكر المجلس في احصائية اطلعت عليه الخليج 365، أن "تركيا كانت أكثر الدول شراء للذهب خلال العام الحالي 2019 حيث اشترت هذا العام 144 طناً من الذهب، فيما اشترت العام الماضي 51.4 طناً لتبلغ احتياطياتها من الذهب حالياً 398.2 طناً لتحتل المرتبة 14 عالمياً من أصل 100 دولة مدرجة في الإحصاءات المالية الدولية للاحتياطيات العالمية للذهب".وأضاف، أن "روسيا جاءت بالمرتبة الثانية من حيث الشراء خلال العام الحالي وبواقع 139 طناً من الذهب، فيما قامت العام الماضي بشراء 274.3 طناً من الذهب، لتبلغ احتياطياتها من الذهب حاليا 2.252 طن ولتحتل المرتبة السادسة عالمياً".

وأشار المجلس، إلى أن "ألمانيا أكثر الدول استمراراً ببيع للذهب على مدى 17 عاماً"، مبيناً أن "ما تم بيعه من قبل ألمانيا للذهب خلال هذه الفترة بلغ 90 طناً ولتحتل المرتبة الثانية وبواقع 3.366 طن".



جدير بالذكر أن المجلس العالمي للذهب والذي يقع مقرها في المملكة المتحدة يمتلك خبرة واسعة ومعرفة عميقة بالعوامل المسببة لتغيير السوق ويتكون أعضاؤه من أكبر شركات تعدين الذهب في العالم وأكثرها تقدماً.