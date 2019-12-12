خبير اقتصادي: أطلاق مبادرة مالية وإسقاط الديون كفيلة بتطوير القطاع الصناعي

قال عضو مجلس الأعمال الوطني العراقي غدير العطار، الخميس، ان أطلاق مبادرة مالية وإسقاط الديون كفيلة بتطوير القطاع الصناعي.

وقال العطار في بيان له تلقت الخليج 365 نسخة منه إن"تقويم ونجاح الواقع الصناعي في العراق يتطلب عدة أمور يجب تنفيذها من قبل الجهات ذات العلاقة، مبينا أن "السياسة الصناعية المقبلة يجب أن تركز على بناء القدرات المحلية لتمويل تطوير القطاعات المحلية في التصنيع, إضافة إلى"دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة يتقديم برامج خدمات الاستشارة والتمويل".

واضاف العطار ان على "البنك المركزي العراقي أطلاق مبادرة لدعم القطاع الصناعي، وتعزيز تنافسية المنتجات المحلية، تتضمن توفير قروض بفائدة أقل، وإسقاط فوائد الديون عن المصانع المتعثرة أن وجدت".

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ودعا العطار إلى"أطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادي لتتماشى مع الاهتمام بالقطاع الصناعي وحل الأزمات التي تواجهه، وتهيئة البنية التحتية وإتمام كافة العوامل المتعلقة بدعم المنتوج الوطني".

يذكر ان الانتاج الصناعي الغذائي تراجع بشكل كبير بعد عام 2003 نتيجة عمليات السلب والنهب التي حصلت حين ذاك، اضافة الى تقادم المصانع وعدم تحديثها .