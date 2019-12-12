التعليم تعلن قبول أكثر من ألف طالب بالجامعات والكليات الاهلية ضمن المنحة المجانية

اعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، قبول ١١٤٩ طالبا وطالبة ضمن المنحة المجانية في الجامعات والكليات الاهلية.
وقالت دائرة التعليم الجامعي الاهلي، في بيان للوزارة، تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "نتائج القبول ضمت ١١٤٩ طالبا وطالبة في الوجبة الثانية والأخيرة ضمن المنحة المجانية للكليات والجامعات الاهلية".
ونوهت الدائرة إلى انه "بإمكان الطلبة المتقدمين الاطلاع على اسماء المقبولين منهم على البوابة الإلكترونية لدائرة التعليم الجامعي الاهلي في الوزارة".
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