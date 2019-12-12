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إحذروا الفول السوداني كاد يتسبب بمقتل رضيع

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كاد رضيع يبلغ من العمر عاما واحدا أن يلقى حتفه بسبب حبة فول سوداني، بعد أن فشل في ابتلاعها وعلقت في قصبته الهوائية، وفقما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية.
وذكر المصدر أن الطفل يعيش في مدينة شنجن جنوبي الصين، مشيرا إلى أنه كاد أن يفارق الحياة بعدما علقت الحبة في حلقه، وصعبت عليه التنفس.

وفقد الرضيع الذي لم يكشف اسمه، الوعي بسبب نقص الأوكسجين في جسمه، وجرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى شنتشن للأطفال، حيث تم احتجازه في وحدة العناية المركزة.


وقال الدكتور وو يوهوي، رئيس وحدة العناية المركزة بالمستشفى: "وصل الطفل في حالة حرجة، مما جعلنا نخضعه لعملية جراحية عاجلة. قمنا بإزالة حبة الفول السوداني العالقة في قصبته الهوائية".

 

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وأوضح يوهوي أن حالة الرضيع مستقرة حاليا، لكنه أصر على ضرورة أخذ الوالدين الحيطة والحذر في مثل هذه الحالات، وضرورة إلمامهم بتدابير الإسعافات الأولية لإنقاذ أبنائهم.

وعادة ما تسبب أطعمة مثل المكسرات والبذور والعنب والفشار والعلكة، مخاطر الاختناق عند الأطفال الصغار.

ويوصي الخبراء باتخاذ تدابير أمان إضافية مع الأطفال البالغين من العمر 4 سنوات أو أقل، عند تناولهم الأطعمة المذكورة سلفا، أو تجنبها قدر الإمكان.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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