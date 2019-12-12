إحذروا الفول السوداني كاد يتسبب بمقتل رضيع

وذكر المصدر أن الطفل يعيش في مدينة شنجن جنوبي الصين، مشيرا إلى أنه كاد أن يفارق الحياة بعدما علقت الحبة في حلقه، وصعبت عليه التنفس.

وفقد الرضيع الذي لم يكشف اسمه، الوعي بسبب نقص الأوكسجين في جسمه، وجرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى شنتشن للأطفال، حيث تم احتجازه في وحدة العناية المركزة.



وقال الدكتور وو يوهوي، رئيس وحدة العناية المركزة بالمستشفى: "وصل الطفل في حالة حرجة، مما جعلنا نخضعه لعملية جراحية عاجلة. قمنا بإزالة حبة الفول السوداني العالقة في قصبته الهوائية".