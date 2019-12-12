إحذروا الفول السوداني كاد يتسبب بمقتل رضيع

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كاد رضيع يبلغ من العمر عاما واحدا أن يلقى حتفه بسبب حبة فول سوداني، بعد أن فشل في ابتلاعها وعلقت في قصبته الهوائية، وفقما ذكرت شبكة "فوكس نيوز" الأميركية.
وفقد الرضيع الذي لم يكشف اسمه، الوعي بسبب نقص الأوكسجين في جسمه، وجرى نقله على وجه السرعة إلى مستشفى شنتشن للأطفال، حيث تم احتجازه في وحدة العناية المركزة.
وقال الدكتور وو يوهوي، رئيس وحدة العناية المركزة بالمستشفى: "وصل الطفل في حالة حرجة، مما جعلنا نخضعه لعملية جراحية عاجلة. قمنا بإزالة حبة الفول السوداني العالقة في قصبته الهوائية".
وعادة ما تسبب أطعمة مثل المكسرات والبذور والعنب والفشار والعلكة، مخاطر الاختناق عند الأطفال الصغار.
ويوصي الخبراء باتخاذ تدابير أمان إضافية مع الأطفال البالغين من العمر 4 سنوات أو أقل، عند تناولهم الأطعمة المذكورة سلفا، أو تجنبها قدر الإمكان.
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