الخزعلي بشأن احداث الوثبة: الى متى يستمر انفلات السلاح وانتشار المليشيات القذرة

علق الامين العام لحركة عصائب اهل الحق، قيس الخزعلي، الخميس، على الاحداث التي وقعت في ساحة الوثبة وسط بغداد اليوم، متسائلا: الى متى يستمر انفلات السلاح وانتشار المليشيات القذرة.

وقال الخزعلي في تغريدة على حسابه بتويتر، "الى متى تستمر الفوضى وغياب القانون وضعف الأجهزة الامنية وانفلات السلاح وانتشار الميليشيات القذرة".

وأضاف "كلا لانفلات السلاح، كلا للميليشيات القذرة، نعم لحصر السلاح، نعم للاجهزة الامنية".

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وكان "صالح محمد العراقي" المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، أكد في وقت سابق من اليوم الخميس انه خلال 48 ساعة اذا لم يتم تقديم الفاعلين الارهابيين.. فعلى القبعات الزرق الانسحاب من سوح التظاهرات في بغداد.

وافاد مصدر امني، في وقت سابق من اليوم الخميس، بأن حصيلة اطلاق النار من قبل مسلح مطلوب باتجاه مواطنين في ساحة الوثبة وسط بغداد ارتفعت الى خمسة قتلى.

وكان شخص مسلح، قد فتح النار صباح اليوم، صوب مواطنين ما اسفر عن سقوط عدد منهم.