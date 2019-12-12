مقرب من الصدر يغرد بشأن الاحداث في ساحة الوثبة

دعا "صالح محمد العراقي" المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الخميس، إلى الكشف عن "الفاعلين الارهابيين" للأحداث التي شهدتها ساحة الوثبة وسط بغداد اليوم.
وقالت صفحة العراقي، في تغريدة تابعتها الخليج 365، انه "خلال 48 ساعة اذا لم يتم تقديم الفاعلين الارهابيين.. فعلى القبعات الزرق الانسحاب من سوح التظاهرات في بغداد".
وكان مصدر امني، أفاد في وقت سابق من اليوم الخميس، بأن حصيلة اطلاق النار من قبل مسلح مطلوب باتجاه مواطنين في ساحة الوثبة وسط بغداد ارتفعت الى خمسة قتلى.
وكان شخص مسلح، قد فتح النار صباح اليوم، صوب مواطنين ما اسفر عن سقوط عدد منهم.
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