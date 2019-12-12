بالوثيقة.. محافظ صلاح الدين يرفع شكوى قضائية ضد وزيرة التربية ومدير تربية المحافظة

قدم محافظ صلاح الدين عمار الجبوري، شكوى ضد وزيرة التربية ومدير عام تربية صلاح الدين بشأن التعيينات الخاصة للمحافظة.

وبحسب الوثيقة ادناه فقد "قدم محافظ صلاح الدين عمار الجبوري شكوى لدى محكمة تحقيق صلاح الدين المختصة في قضايا النزاهة، بشأن تعيينات مديرية تربية المحافظة، ضد وزيرة التربية ومدير عام تربية صلاح الدين، اضافة الى وظيفته".

وتابعت ان "عدد كبير من المتقدمين الذين لديهم نقاط عالية لم تظهر اسماؤهم في التعيينات وظهرت اسماء اخرين لديهم درجات قليلة".