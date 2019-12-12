شرطة الديوانية تصدر توضيحا بشأن ما حصل امس في احدى سيطراتها

اصدرت قيادة شرطة الديوانية، الخميس، توضيحا بشأن ما حصل امس في احدى سيطراتها، فيما وجهت باتخاذ الاجراءات القانونية بحق احد منتسبييها.

وقالت القيادة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "ما حصل يوم أمس مع المواطن احمد السويدي ليس له أي صلة بموضوع الاغتيال لا من قريب ولا من بعيد"، مبينة ان "السويدي الذي كان يقود عجلة نوع امبالا لم يكن لديه علم بالسيطرة المفاجئة المتوقفة والتي كانت مكلفة بواجب رسمي حينها لمتابعة أحد المطلوبين للقضاء".

واضافت انه "نتيجة للشك الذي حصل من قبل السيطرة وبسبب عدم امتثاله للتوقف، اضطر أحد أفراد السيطرة الى فتح النار باتجاه اطارات العجلة دون حصول أية خسائر بشرية"، مشيرة الى ان "قائد شرطة محافظة الديوانية العميد الحقوقي حيدر حسن منخي وجه باتخاذ الإجراءات القانونية بحق المنتسب الذي قام بالرمي على العجلة وايداعه التوقيف".