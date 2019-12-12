نائب يتهم جهات بمحاولة صياغة قانون الانتخابات 'على مقاسها' ويوجه تحذيراً

وقال العقابي في حديث لـ الخليج 365، إن "تحالف سائرون سعى بكل قوة لتمرير قانون انتخابات مجلس النواب وفقاً لتطلعات الشعب العراقي والجماهير المنتفضة، لكن إصرار أطراف سياسية على تمرير أجنداتها لتحقيق مكاسب ضيقة على حساب المصلحة العامة حال دون تمرير القانون وتأجيله إلى جلسات أخرى".وأشار إلى "وجود بعض الجهات السياسية التي تريد ركوب الموجة وصياغة قانون الانتخابات على مقاسها متناسية مطالب الجماهير المنتفضة في ساحات التظاهر"، محذراً من "ردود لن تكون محسوبة من تلك الجماهير الذي ضاقت ذرعاً بإصرار البعض على المحاصصة والبحث عن المكاسب دون مراعاة للشعب المظلوم".

وأضاف، أن "قانون الانتخابات يعتبر المفصل الأهم في تصويب العملية السياسية وتحقيق التغيير، بالتالي فعلى القوى السياسية أن تعي خطورة الموقف وحجم التحدي وأن تتنازل عن مصالحها إذا ما أرادت إنهاء حالة الفوضى"، لافتاً إلى أن "التخبط بالمواقف سيعطي رسالة للشارع الغاضب بأن البرلمان عاجز عن تلبية المطالب التي سبق الوعد بها".



وتابع، أن "محاولات تسويف الحقائق وخلط الأوراق أصبحت من الماضي ولن تنطلي على الشعب العراقي الذي أصبح على قناعة ودراية كاملة بجميع الأساليب بعد ان احترقت أوراق السياسيين التي كانوا يراهنون عليها للهيمنة على الكراسي"، مشدداً على أن "موقف تحالف سائرون ثابت ولن يتغير ولم ولن نساوم على دماء الشهداء أو تضحياتهم مهما كانت الضغوط من القوى السياسية الأخرى".

وكان مجلس النواب اخفق في عقد جلسته أمس الأربعاء، والتي كانت مخصصة للتصويت على قانون انتخابات مجلس النواب، بسبب الخلافات على بعض مواده.