اليوم.. عقد أول اجتماع بين الأولمبية والاتحادات الرياضية بعد إقرار القانون الجديد

وسيكون الاجتماع هو الأول للجنة بعد إقرار القانون الجديد، حيث سيعقد مع رؤساء الاتحادات الأولمبية وغير الاولمبية في فندق بابل، بمناسبة إقرار القانون الجديد للجنة الأولمبية.

وسيحضر الاجتماع رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب عباس عليوي وعضو اللجنة ديار برواري، حيث سيتم مناقشة الوضع الحالي للأولمبية واتحاداتها ومجمل القضايا الرياضية في البلد.



وكان مجلس النواب، قد صوت في جلسته السابعة عشرة التي عقدت في الـ20 من تشرين الثاني الماضي، على قانون اللجنة الأولمبية الجديد.