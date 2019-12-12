2019-12-12 | 09:04
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يحتضن فندق بابل وسط العاصمة بغداد، اليوم الخميس، اجتماعاً لرئيس اللجنة الأولمبية رعد حمودي مع الاتحادات الرياضية، بعد إقرار القانون الجديد للجنة.
وسيحضر الاجتماع رئيس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية النائب عباس عليوي وعضو اللجنة ديار برواري، حيث سيتم مناقشة الوضع الحالي للأولمبية واتحاداتها ومجمل القضايا الرياضية في البلد.
وكان مجلس النواب، قد صوت في جلسته السابعة عشرة التي عقدت في الـ20 من تشرين الثاني الماضي، على قانون اللجنة الأولمبية الجديد.
كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. عقد أول اجتماع بين الأولمبية والاتحادات الرياضية بعد إقرار القانون الجديد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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