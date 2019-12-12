تحديد موعد لافتتاح منفذ عرعر مع السعودية

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، الخميس، عن تحديد موعد لافتتاح منفذ عرعر بين العراق والسعودية.
وقال مدير هيأة كاظم العقابي في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "من خلال منحة المملكة العربية السعودية والبالغة 50 مليون دولار تمكنت هيأة المنافذ من بناء منفذ عرر النموذجي"، مؤكداً "افتتاحه يوم 20 من الشهر الحالي لاغراض تجارية وكذللك لمرور المسافرين".
وأضاف العقابي أن "الخطة الموضوعة من الهيأة لتطويرها تتضمن اعلان بعض المنافذ الحدودية كفرص استثمارية الى جانب اعتماد المنح والمساعدات من المنظمات الدولية".
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