ظهور رسالة في زجاجة على السواحل الأمريكية مكتوبة منذ 36 عاما

عثر الأمريكي جوشوا مينديز على زجاجة فيها رسالة تمت كتابتها قبل 36 عامًا، بينما كان يمشي على طول شاطئ كيب كود في ولاية ماساتشوستس، وفقًا لتقارير ""Bangor Daily New.

وقال جوشوا إنه "لاحظ عن طريق الصدفة زجاجة مدفونة بالكامل تقريبًا في الرمال، ووجد رسالة مرسلة من فتاة تبلغ من العمر 11 عامًا تدعى جيني براون، كتبتها منذ 14 أيار 1983، وطلبت الكتابة إليها وأرفقت عنوانها".

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ونشر جوشا إعلان على الشبكات الاجتماعية حول ذلك، وردت فتاة تدعى كاتي ماري براون، وأكدت أن الرسالة قد أرسلتها شقيقتها التي ما زالت تعيش في جونزبورت.

وقرر مينديز مع والده بول البالغ من العمر 73 عامًا العثور على جيني، لكنهما شككا في أنها ما زالت تعيش في هذا العنوان بعد سنوات عديدة.